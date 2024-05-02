Победа над Кадисом в матче 34-го тура Ла Лиги не гарантирует Реалу досрочный выигрыш чемпионского титула. Однако если Барселона потеряет очки в игре с Жироной, "бланкос" всё-таки станут чемпионами. Поэтому в случае победы по окончании матча с Кадисом игроки Реала в полном составе планируют остаться на стадионе, чтобы посмотреть в прямой трансляции игру Жирона – Барселона. Как информирует Marca, Джуд Беллингем и компания будут болеть за Артёма Довбика и Виктора Цыганкова.

Лунин близок к новому контракту с Реалом – The Athletic сообщил детали

Если Жирона сумеет поставить Барселоне подножку, Реал планирует отпраздновать досрочное завоевание чемпионского титула на улицах Мадрида. Клуб уже подготовил для этой церемонии автобус с открытым верхом. Руководство "бланкос" не хочет дожидаться конца сезона, чтобы организовать это мероприятие.

Матч Реал – Кадис будет сыгран в субботу, 4 мая. Начало встречи – в 17:15 по Киеву. Игра Жирона – Барселона начнётся в тот же день в 19:30 по Киеву.

Анчелотти зол на Лунина, но не из-за пропущенного гола – в Испании раскрыли закулисье матча с Баварией