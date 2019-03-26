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Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

00:43 126 Читати українською
Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Люксембургом в матче квалификации к Евро-2020.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Игру можно оценивать по-разному. Сложно сейчас комментировать по горячим следам. Пропускать это все через себя очень трудно. Главное – это результат сегодня.

Большое спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали команду. Это помогло до конца бежать, бороться. Хоть это был автогол, везение нужно заслужить. Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Эта команда показала классные физические данные сегодня. Они бежали до конца, у них есть быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы.

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У Караваева два рассечения в одном месте. Одно уже зашили. Врачи сделали все, что смогли. Одно рассечение очень велико. Посмотрим, сколько ему надо будет времени на восстановление, когда он вернется в клуб.

Мы готовились к двум сложным матчам. Март – это всегда очень тяжелый месяц для украинских команд. В истории сборной мартовские матчи всегда были сложным. Я не ожидал такого тяжелого матча, признаюсь. У нас было много ошибок, ребята потеряли структуру игры, но они верили до конца, боролись. Не могу ни одном футболисту высказать претензии за старания. Нам повезло и мы выиграли этот матч.

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Сегодня были две вещи, которые сильно повлияли на игру. Мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команда не очень хорошо сыграла.

Штрафные? У нас есть 3-4 игрока (Цыганков, Малиновский, Коноплянка, Безус), которые выполняют стандарты. Они между собой решали. Кто взял на себя ответственность, тот и пробивал.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов

Люксембург сильно поразил физической подготовкой: бежали, успевали перекраваты все. Они умеют играть, хорошо выходят в контратаки. Люксембург может стать сюрпризом всегда. За последние годы они создавали большие проблемы любому сопернику", – сказал Андрей Шевченко.

Источник: Футбол 24
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Украина Украина Евро-2020 Люксембург - Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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