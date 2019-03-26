toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - СЕРБІЯ

Головні новини футболу 25 березня: Україна здобула важку перемогу в Люксембурзі, португальці та серби поділили очки

07:00 739 Читать на русском
Головні новини футболу 25 березня: Україна здобула важку перемогу в Люксембурзі, португальці та серби поділили очки
Радість українців / Getty Images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 березня.

Збірна України

Збірна України вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020 – відео голів і огляд поєдинку.

Віктор Циганков відзначився дебютним голом за "синьо-жовтих", а Олександр Караваєв отримав травму та не зміг дограти матч до кінця.

Головний тренер збірної Люксембургу розчарований результатом – післяматчева прес-конференція Хольца; натомість Андрій Шевченко розповів, що зумовило такий хід гри.

В іншому матчі цієї групи Португалія не зуміла дотиснути Сербію вдома та втратила Роналду через травму – форвард не зумів дограти поєдинок і був замінений.

Євро-2020

Збірна Франції розгромила Ісландію у матчі відбору, Туреччина не помітила збірну Молдови – відео забитих м'ячів і огляд матчу.

Також Англія розтрощила Чорногорію, а Косово та Болгарія зіграли внічию. Каллум Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч.

Інші топ-події

Мадридський Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе. Зате Н'Голо Канте не хоче переїжджати на Сантьяго Бернабеу.

Василь Сачко прокоментував інформацію про бажання менеджменту Ворскли його звільнити, а Динамо переглядає бразильця Марсело – потенційний новачок вже відзначився за киян.

Даніеле Де Россі може покинути Рому – стало відомо, від чого залежить майбутнє хавбека. Крім того, Кардіфф сповістить ФІФА, що не буде платити за трансфер загиблого Сали.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
25
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук