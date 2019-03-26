Головні новини футболу 25 березня: Україна здобула важку перемогу в Люксембурзі, португальці та серби поділили очки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 березня.
Збірна України
Збірна України вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020 – відео голів і огляд поєдинку.
Віктор Циганков відзначився дебютним голом за "синьо-жовтих", а Олександр Караваєв отримав травму та не зміг дограти матч до кінця.
Головний тренер збірної Люксембургу розчарований результатом – післяматчева прес-конференція Хольца; натомість Андрій Шевченко розповів, що зумовило такий хід гри.
В іншому матчі цієї групи Португалія не зуміла дотиснути Сербію вдома та втратила Роналду через травму – форвард не зумів дограти поєдинок і був замінений.
Євро-2020
Збірна Франції розгромила Ісландію у матчі відбору, Туреччина не помітила збірну Молдови – відео забитих м'ячів і огляд матчу.
Також Англія розтрощила Чорногорію, а Косово та Болгарія зіграли внічию. Каллум Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч.
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Даніеле Де Россі може покинути Рому – стало відомо, від чого залежить майбутнє хавбека. Крім того, Кардіфф сповістить ФІФА, що не буде платити за трансфер загиблого Сали.