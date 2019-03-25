Де Росси может покинуть Рому – будущее легенды зависит от одного фактора

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси может сменить клуб перед завершением карьеры.

Руководство Ромы намерено попрощаться со своим легендарным капитаном Даниэле Де Росси, сообщает Roma Press.

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В лагере "волков" обеспокоены физическими кондициями 35-летнего хавбека и его высокой травматичностью. Если эти характеристики ветерана не улучшатся, то клуб будет вынужден попрощаться с Даниэле.

Де Росси защищает цвета Ромы с 2001 года. В текущем сезоне Серии А капитан римлян провел 14 матчей, в которых отметился ассистом.

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