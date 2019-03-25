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Де Росси может покинуть Рому – будущее легенды зависит от одного фактора

20:15 30 Читати українською
Де Росси может покинуть Рому – будущее легенды зависит от одного фактора
Даниэле Де Росси / Фото Gazzetta

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси может сменить клуб перед завершением карьеры.

Руководство Ромы намерено попрощаться со своим легендарным капитаном Даниэле Де Росси, сообщает Roma Press.

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В лагере "волков" обеспокоены физическими кондициями 35-летнего хавбека и его высокой травматичностью. Если эти характеристики ветерана не улучшатся, то клуб будет вынужден попрощаться с Даниэле.

Де Росси защищает цвета Ромы с 2001 года. В текущем сезоне Серии А капитан римлян провел 14 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Италия Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Рома Рома
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