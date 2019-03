Хадсон-Одой – второй самый молодой футболист, вышедший в стартовом составе сборной Англии на официальный матч

Нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой дебютировал в основном составе сборной Англии.

Молодой форвард вышел на матч второго тура квалификации на Евро-2020 против Черногории с первых минут поединка. На данный момент Хадсон-Одою исполнилось 18 лет и 138 дней.

Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего

Таким образом нападающий Челси стал вторым самым молодым футболистом, который вышел в стартовом составе сборной Англии на официальный матч.

Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Впереди только Уэйн Руни, который в апреле 2003 года вышел на поединок против национальной команды Турции в возрасте 17 лет и 160 дней.

18 - Callum Hudson-Odoi (18y 138d) is the second youngest male player to start a competitive match for England after Wayne Rooney vs Turkey in April 2003 (17y 160d). Moment. pic.twitter.com/DWmKCDRj8Q