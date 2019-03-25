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Хадсон-Одой – второй самый молодой футболист, вышедший в стартовом составе сборной Англии на официальный матч

25 марта 22:30 27 Читати українською
Хадсон-Одой – второй самый молодой футболист, вышедший в стартовом составе сборной Англии на официальный матч
Калум Хадсон-Одой / Соцсети

Нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой дебютировал в основном составе сборной Англии.

 

Молодой форвард вышел на матч второго тура квалификации на Евро-2020 против Черногории с первых минут поединка. На данный момент Хадсон-Одою исполнилось 18 лет и 138 дней.

Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего

Таким образом нападающий Челси стал вторым самым молодым футболистом, который вышел в стартовом составе сборной Англии на официальный матч.

Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Впереди только Уэйн Руни, который в апреле 2003 года вышел на поединок против национальной команды Турции в возрасте 17 лет и 160 дней.

Теги
Евро-2020 Англия Англия Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Черногория - Англия
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