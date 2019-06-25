Главные новости футбола 24 июня: Шахтер и Динамо вышли из отпуска, звезды сборной Украины ожидают трансферы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 июня.

Украина

Донецкий Шахтер вылетел на сбор в Германию. Чемпионы мира Бондарь и Сикан отправились на сборы "горняков" – Луиш Каштру не взял нескольких игроков основной обоймы.

Киевское Динамо вышло из отпуска – Миколенко и еще несколько игроков прошли медосмотр. Бразилец Сидклей вернется в расположение Динамо, хотя его сватали в другой клуб. Между тем Александр Караваев прокомментировал информацию о переходе к "бело-синим".

Ардин Даллку эмоционально попрощался с Ворсклой, игроки которой поддержали Грузию в конфликте с Россией.

Украинцы за рубежом

Генуэзская Сампдория видит в Малиновском замену лидеру команды, которым интересуется Арсенал. Зато Евгений Коноплянка должен присоединиться к Фенербахче через 10 дней.

Артур Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос. А Марьян Швед отправился с Селтиком на предсезонные сборы.

Другие топ-события

Бразилец Неймар готов извиниться перед Барселоной ради возвращения к каталонцам. Между тем МЮ отверг идею обмена Неймара на Погба.

Итальянские Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут. А Паулу Фонсека прибыл в Италию, чтобы начать работу с Ромой, и хочет видеть Исмаили в Вечном городе.

Рафа Бенитес покинул Ньюкасл, а вакантную должность может занять Жозе Моуринью, находящийся без работы.