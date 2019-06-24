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Неймар готов извиниться перед Барселоной ради возвращения к каталонцам

10:49 161 Читати українською
Неймар готов извиниться перед Барселоной ради возвращения к каталонцам
Неймар / Reuters

Бразилец хочет вернутся к выступлениям в составе испанского гранда.

Неймар даже планирует попросить прощения у "блаугранас", сообщает Sport.

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Звездный форвард считает, что совершил ошибку, когда согласился на переход в ПСЖ два года назад. Французский гранд не оправдал его ожиданий, и Неймар хочет вернуться в Барселону, где добыл большинство своих трофеев. Бразилец надеется, что трансфер в столицу Каталонии поможет ему вернуться в число претендентов на "Золотой мяч" и победу в Лиге чемпионов.

Этот сезон сложился для Неймара крайне неудачно – ПСЖ ограничился победой в Лиге 1, а звездный нападающий страдал от многочисленных травм.

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Испания Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансферы Неймар в Барселону
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