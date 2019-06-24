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Моуринью может возглавить Ньюкасл – легенда Интера войдет в тренерский штаб португальца

18:12 130 Читати українською
Моуринью может возглавить Ньюкасл – легенда Интера войдет в тренерский штаб португальца
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Известный специалист Жозе Моуринью может возобновить тренерскую карьеру в АПЛ.

Жозе Моуринью, который находится без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед, стал претендентом на пост главного тренера Ньюкасла, сообщает Sport Mediaset.

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По информации издания, в тренерский штаб португальца может войти Марко Матерацци, который под руководством Жозе выиграл вместе с Интером требл в 2010 году.

Отмечается, что на вакантное после ухода Рафаэля Бенитеса кресло также претендует бывший наставник Милана Дженнаро Гаттузо.

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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Марко Матерацци Марко Матерацци Ньюкасл Ньюкасл
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