Фонсека прибыл в Италию и начал работу с Ромой

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека прилетел в Рим. Ранее португалец возглавил местную Рому, подписав контракт по схеме 2+1.

Паулу Фонсека, который недавно стал главным тренером Ромы, прилетел в Вечный город. 46-летний португалец прибыл в главный римский аэропорт Фьюмичино, после чего посетил клубный офис и пообщался с руководителями Ромы, сообщает официальный сайт "джалоросси".

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После этого Фонсека посетил тренировочную базу в Тригории и ознакомился с условиями работы в новом клубе.

Напомним, за 3 года работы в Шахтере Фонсека трижды приводил "горняков" к победе как в чемпионате, так и в Кубке Украины. Рома, к слову, не будет играть в Лиге чемпионов 2019/20 – "волки" начнут еврокубковую кампанию уже во втором квалификацйному раунде Лиги Европы.

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