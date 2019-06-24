toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фонсека прибыл в Италию и начал работу с Ромой

15:36 102 Читати українською
Фонсека прибыл в Италию и начал работу с Ромой
Паулу Фонсека / ФК Рома

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека прилетел в Рим. Ранее португалец возглавил местную Рому, подписав контракт по схеме 2+1.

Паулу Фонсека, который недавно стал главным тренером Ромы, прилетел в Вечный город. 46-летний португалец прибыл в главный римский аэропорт Фьюмичино, после чего посетил клубный офис и пообщался с руководителями Ромы, сообщает официальный сайт "джалоросси".

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

После этого Фонсека посетил тренировочную базу в Тригории и ознакомился с условиями работы в новом клубе.

Напомним, за 3 года работы в Шахтере Фонсека трижды приводил "горняков" к победе как в чемпионате, так и в Кубке Украины. Рома, к слову, не будет играть в Лиге чемпионов 2019/20 – "волки" начнут еврокубковую кампанию уже во втором квалификацйному раунде Лиги Европы.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

blog_ava
Реднапп уже назвал триумфатора следующего сезона Лиги чемпионов
06:00
578
Теги
Италия Видеоновости Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
18
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук