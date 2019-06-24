Динамо вышло из отпуска – Миколенко и еще несколько игроков прошли медосмотр

Часть игроков Динамо уже вернулись из отпуска и прошли традиционное медицинское обследование. Пока в списке только украинцы.

Сегодня, 24 июня, Динамо вышло из отпуска и начало подготовку к сезону 2019/20. 8 игроков "бело-синих" прошли медосмотр в клинике "Борис", информирует Динамомания.

Уже вернулись в расположение клуба Руслан Нещерет, Виталий Буяльский, Денис Бойко, Назарий Русин, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Никита Кравченко и Виталий Миколенко. Последний сам попросил пройти медосмотр сегодня, хотя имеет еще несколько дней отпуска из-за участия в матчах сборной Украины. К слову, защитником сборной Украины интересуется Милан.

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Завтра медосмотр пройдут еще 7-8 футболистов, а 28 июня – еще 11 игроков. Также с сегодняшнего дня у динамовцев будет одна тренировка в день, а со среды киевляне перейдут на режим двукратных занятий.

Напомним, 30 июня Динамо отправится на сборы в Австрию, где проведет несколько контрольных матчей. Соперники "бело-синих" пока уточняются, а в Украину команда вернется 14 июля.

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