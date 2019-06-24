toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо вышло из отпуска – Миколенко и еще несколько игроков прошли медосмотр

10:35 195 Читати українською
Динамо вышло из отпуска – Миколенко и еще несколько игроков прошли медосмотр
Динамо вышло из отпуска / ФК Динамо

Часть игроков Динамо уже вернулись из отпуска и прошли традиционное медицинское обследование. Пока в списке только украинцы.

Сегодня, 24 июня, Динамо вышло из отпуска и начало подготовку к сезону 2019/20. 8 игроков "бело-синих" прошли медосмотр в клинике "Борис", информирует Динамомания.

Уже вернулись в расположение клуба Руслан Нещерет, Виталий Буяльский, Денис Бойко, Назарий Русин, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Никита Кравченко и Виталий Миколенко. Последний сам попросил пройти медосмотр сегодня, хотя имеет еще несколько дней отпуска из-за участия в матчах сборной Украины. К слову, защитником сборной Украины интересуется Милан.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба и итальянские СМИ дали свою оценку потенциальному трансферу

Завтра медосмотр пройдут еще 7-8 футболистов, а 28 июня – еще 11 игроков. Также с сегодняшнего дня у динамовцев будет одна тренировка в день, а со среды киевляне перейдут на режим двукратных занятий.

Напомним, 30 июня Динамо отправится на сборы в Австрию, где проведет несколько контрольных матчей. Соперники "бело-синих" пока уточняются, а в Украину команда вернется 14 июля.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
Реднапп уже назвал триумфатора следующего сезона Лиги чемпионов
06:00
459
Теги
Главное Межсезонные сборы Назарий Русин Назарий Русин Виталий Миколенко Виталий Миколенко Денис Бойко Денис Бойко Александр Андриевский Александр Андриевский Виталий Буяльский Виталий Буяльский Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
53
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук