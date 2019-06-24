toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут

16:29 28 Читати українською
Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут
Сан-Сиро / Getty Images

Итальянские гранды вскоре начнут работу над новой ареной.

Руководства обоих клубов из Милана подтвердили информацию о совместном проекте.

Бывший тренер Интера попал в больницу в тяжелом состоянии – он завоевал с миланцами Кубок УЕФА

"Мы сделаем новый Сан-Сиро рядом со старым. Вместо старого стадиона появятся новые сооружения", – приводит ANSA слова президента Милана Паоло Скарони. Эту информацию подтвердил и генеральный директор Интера Алессандро Антонелло.

УЕФА отреагировал на антироссийские акции грузинских клубов

Легендарный Сан-Сиро был построен в 1925 году. За это время арена неоднократно принимала важные матчи чемпионатов мира и финальные поединки еврокубков.

blog_ava
Аргентина победила Катар и вышла в 1/4 финала Копа Америка: тактические проблемы и прогресс "альбиселесте", фактор Месси
04:08
709
Теги
Италия Сан-Сиро Интер Интер Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос
    Україна — 14:50297 Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос
9
час
:
19
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук