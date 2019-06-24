Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут

Итальянские гранды вскоре начнут работу над новой ареной.

Руководства обоих клубов из Милана подтвердили информацию о совместном проекте.

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"Мы сделаем новый Сан-Сиро рядом со старым. Вместо старого стадиона появятся новые сооружения", – приводит ANSA слова президента Милана Паоло Скарони. Эту информацию подтвердил и генеральный директор Интера Алессандро Антонелло.

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Легендарный Сан-Сиро был построен в 1925 году. За это время арена неоднократно принимала важные матчи чемпионатов мира и финальные поединки еврокубков.