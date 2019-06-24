Сампдория видит в Малиновском замену лидеру команды, которым интересуется Арсенал

Сампдория проявляет интерес к хавбеку Генка и сборной Украины Руслану Малиновскому.

Сампдория продолжает следить за Русланом Малиновским. Генуэзцы, которых недавно возглавил Эусебио Ди Франческо, видят в лице 26-летнего украинского хавбека замену Денису Прату и готовы выложить 12 млн евро и 5 млн в качестве бонусов.

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Бельгийцем активно интересуется Арсенал, который размышляет над подписанием 25-летнего полузащитника. В случае ухода Прата (2 гола и 3 ассиста в сезоне 2018/19, трансферная стоимость – 25 млн евро) именно Малиновский станет основным кандидатом для Сампдории, сообщает Voetbal primeur.

Напомним, основным претендентом на Малиновского является Аталанта, которая будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20.

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