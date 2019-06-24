Фонсека лично хочет видеть Исмаили в Роме

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, который недавно возглавил Рому, хочет переманить в римский клуб Исмаили.

Защитник Шахтера Исмаили попал в список приоритетных трансферов Ромы, который был принят на заседании руководства клуба, сообщает TMW.

Рома близка к подписанию двух новичков – среди них Исмаили

По информации издания, переговоры между клубами продолжаются. Снова работать с бразильцем в одной команде хочет лично Паулу Фонсека. Отмечается, что потенциальная сумма трансфера 29-летнего защитника может составить около 15 млн евро.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что "горняки" не будут рассматривать предложения по Исмаили меньше 50 млн евро.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно