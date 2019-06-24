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Игроки Ворсклы поддержали Грузию в конфликте с Россией

16:43 134 Читати українською
Игроки Ворсклы поддержали Грузию в конфликте с Россией
Игроки Ворсклы / фото: ФК Ворскла

Игроки полтавской Ворсклы присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли в футболках с надписью "Наша страна оккупирована Россией".

Игроки полтавской Ворсклы сфотографировались с плакатом, на котором написано "20% моей страны оккупированы Россией", информирует On Football.

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Отметим, что плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе. В прошлом сезоне за Ворсклу выступал еще один грузин - Александр Кобахидзе, но неизвестно, находится ли он в расположении команды сейчас. Ранее сообщалось, что Кобахидзе может продолжить карьеру в СК Днепр-1.

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Теги
Александр Кобахидзе Александр Кобахидзе Ворскла Ворскла Грузия Грузия Андро Гиоргадзе Андро Гиоргадзе
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