Игроки Ворсклы поддержали Грузию в конфликте с Россией

Игроки полтавской Ворсклы присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли в футболках с надписью "Наша страна оккупирована Россией".

Игроки полтавской Ворсклы сфотографировались с плакатом, на котором написано "20% моей страны оккупированы Россией", информирует On Football.

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Отметим, что плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе. В прошлом сезоне за Ворсклу выступал еще один грузин - Александр Кобахидзе, но неизвестно, находится ли он в расположении команды сейчас. Ранее сообщалось, что Кобахидзе может продолжить карьеру в СК Днепр-1.

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