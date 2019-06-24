Шахтер вылетел на сбор в Германию

Чемпион Украины Шахтер продолжает подготовку к сезону 2019/20. "Горняки" отправились на тренировочный сбор в Германию.

Делегация Шахтера вылетела в Германию, где команда будет готовиться к сезону 2019/20. Первый зарубежный сбор "горняков" в Грассау продлится до 30 июня, после чего команда на несколько дней вернется в Украину.

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У команды Луиша Каштру запланированы два контрольных матча – против Лудогорца (26 июня) и ЦСКА София (30 июня).

На второй тренировочный сбор, который пройдет с 3 по 12 июля, Шахтер отправится в австрийский Фельден.

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