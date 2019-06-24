"Я никогда не играл в Лиге чемпионов", – Караваев прокомментировал информацию о переходе в Динамо

Капитан Зари Александр Караваев неоднозначно прокомментировал слухи о переходе в Динамо. Соответствующая информация появилась вчера в СМИ.

Напомним, на днях появились сообщения о трансфере Александра Каравава в Динамо. Впрочем, по словам защитника сборной Украины, о переходе говорить пока рано.

"На данный момент я нахожусь на отдыхе. И узнаю обо всем этом только из новостей. Мне никто не звонит, я сам тоже. Мне дали больше времени на отдых, потому что я был в сборной Украины.

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Сказали, что до 26 июня можно отдохнуть, а 27 июня Заря вылетает на сборы. До этого числа уже буду знать точную информацию. А пока ни одного конкретного ответа не могу дать.

Всему свое время. Сейчас нужно хорошо отдохнуть и восстановиться от тяжелого сезона, а потом с новыми силами готовиться к следующему. Время еще есть, и сборы будут. 26-27 числа буду все конкретно узнавать и готовиться к тому, что мне скажут.

Хочется прогрессировать, не стоять на месте, двигаться потихоньку, но вперед. Конечно, ставишь перед собой максимальные задачи, видишь себя в топ-чемпионатах, но прекрасно понимаешь, что всему свое время. Нужно к этому стремиться и достигать.

А в данный момент, как случится, то так и будет. Конечно, хочется лучшего и играть на более высоком уровне. Я никогда не играл в Лиге чемпионов, а только в Лиге Европы. Хотелось бы попробовать свои силы на таком уровне.

Я приму любое решение. Я знаю, что все происходит в нужный момент. К ситуации отношусь спокойно и жду продолжения всей этой истории", – рассказал Караваев Tribuna.

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