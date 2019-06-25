Головні новини футболу 24 червня: Шахтар і Динамо вийшли з відпустки, зірки збірної України чекають на трансфери

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 червня.

Україна

Донецький Шахтар вилетів на збір до Німеччини. Чемпіони світу Бондар та Сікан вирушили на збори "гірників" – Луїш Каштру не взяв кількох гравців основної обойми.

Київське Динамо вийшло з відпустки – Миколенко та ще кілька гравців пройшли медогляд. Бразилець Сідклей повернеться в розташування Динамо, хоча його сватали в інший клуб. Тим часом Олександр Караваєв прокоментував інформацію про перехід до "біло-синіх".

Ардін Даллку емоційно попрощався з Ворсклою, гравці якої підтримали Грузію у конфлікті з Росією.

Українці за кордоном

Генуезька Сампдорія бачить у Маліновському заміну лідеру команди, яким цікавиться Арсенал. Натомість Євген Коноплянка має приєднатися до Фенербахче через 10 днів.

Артур Рудько покинув Динамо та перейшов у Пафос. А Мар'ян Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори.

Інші топ-події

Бразилець Неймар готовий вибачитися перед Барселоною заради повернення до каталонців. Тим часом МЮ відкинув ідею обміну Неймара на Погба.

Італійські Мілан та Інтер повідомили про будівництво нового стадіону – легендарний Сан-Сіро знесуть. А Паулу Фонсека прибув в Італію, щоб почати роботу з Ромою, і хоче бачити Ісмаїлі у Вічному місті.

Рафа Бенітес покинув Ньюкасл, а вакантну посаду може зайняти Жозе Моурінью, який перебуває без роботи.