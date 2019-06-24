Сидклей вернется в расположение Динамо – игрока сватали в другой клуб

Игроки Динамо постепенно выходят из отпуска и начинают проходить традиционное медицинское обследование. Завтра, 25 июня, медосмотр ожидает еще нескольких футболистов "бело-синих".

Напомним, сегодня 8 игроков Динамо уже прошли медосмотр и начали подготовку к новому сезону. Завтра, 25 июня, на медобследование в клинику "Борис" приедут еще 8 исполнителей, сообщает официальный сайт Динамо.

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Это Георгий Бущан, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Йосип Пиварич, Карлос Де Пена, Фран Соль, Ахмед Алибеков и Сидклей. Что касается игроков, которые были вызваны в расположение своих национальных сборных, то они пройдут медобследование 28-го июня, непосредственно перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Напомним, ранее сообщалось, что Сидклей может вернуться в Бразилию – защитником интересовался Интернасьональ.

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