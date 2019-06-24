toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сидклей вернется в расположение Динамо – игрока сватали в другой клуб

13:45 114 Читати українською
Сидклей вернется в расположение Динамо – игрока сватали в другой клуб
Сидклей / ФК Динамо

Игроки Динамо постепенно выходят из отпуска и начинают проходить традиционное медицинское обследование. Завтра, 25 июня, медосмотр ожидает еще нескольких футболистов "бело-синих".

Напомним, сегодня 8 игроков Динамо уже прошли медосмотр и начали подготовку к новому сезону. Завтра, 25 июня, на медобследование в клинику "Борис" приедут еще 8 исполнителей, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо вышло из отпуска – Миколенко и еще несколько игроков прошли медосмотр

Это Георгий Бущан, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Йосип Пиварич, Карлос Де Пена, Фран Соль, Ахмед Алибеков и Сидклей. Что касается игроков, которые были вызваны в расположение своих национальных сборных, то они пройдут медобследование 28-го июня, непосредственно перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Напомним, ранее сообщалось, что Сидклей может вернуться в Бразилию – защитником интересовался Интернасьональ.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
"Ты хоть раз ее в губы целовал?" – Зинченко снова стал жертвой троллинга после очередного фото с Владой Седан
11:10
587
Теги
Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Фран Соль Фран Соль Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Денис Гармаш Денис Гармаш Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Георгий Бущан Георгий Бущан Йосип Пиварич Йосип Пиварич Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
50
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук