toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Швед отправился с Селтиком на предсезонные сборы

21:42 67 Читати українською
Швед отправился с Селтиком на предсезонные сборы
Марьян Швед / твиттер ФК Селтик

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед вылетел с командой на сборы в Австрию.

Полузащитник Селтика Маьрян Швед отправился со своей новой командой на тренировочные сборы в Австрии, передает официальный твиттер клуба.

Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов – Ребров, Швед и ко узнали потенциальных соперников

Первый контрольный матч команда проведут 26 июня против местного Пинкафельда.

Добавим, что Селтик начнет сезон 9 июля матчем против Сараево в квалификации Лиги чемпионов.

"Победа над Динамо – выдающийся успех Карпат". Как живет Жозе Мораиш – он феерит в Корее и готов вернуться в Украину

blog_ava
ПСЖ предложил МЮ обмен Неймара на Погба – неожиданный ответ англичан
16:54
777
Теги
Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
14
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук