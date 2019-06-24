Швед отправился с Селтиком на предсезонные сборы

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Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив Барсі
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Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд БріджАнглия — 21:27 95
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"Я никогда не играл в Лиге чемпионов", – Караваев прокомментировал информацию о переходе в ДинамоУкраина — 15:50 944
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"Победа над Динамо – выдающийся успех Карпат". Как живет Жозе Мораиш – он феерит в Корее и готов вернуться в УкраинуИнтервью — 15:00 644
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