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Даллку эмоционально попрощался с Ворсклой

18:53 69 Читати українською
Даллку эмоционально попрощался с Ворсклой
Ардин Даллку / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Ардин Даллку покинул полтавский клуб.

"Я провел здесь 8 счастливых лет своей жизни. Спасибо всем за поддержку, которую вы мне оказали, потому что это были мои первые шаги в моей футбольной карьере, и так трудно расставаться с такой замечательной командой.

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Спасибо всем моим фанатам за поддержку. Благодаря вам я действительно чувствовал себя, будто в своем родном доме. Спасибо Ворскла", – написал Даллку на своей странице Instagram.

Отметим, в сезоне 2018/19 Ардин Даллку провел 24 матча в составе Ворсклы во всех турнирах, отметившись 1 забитым голом.

i spent 8 happy years of my life thank you all for the support that yall gave me because these were my first steps of my football carier and this is so hard to say goodbye to such a great team, thanks to all of my fans for the support yall really made me feel like i was in my home THANK YOU VORKSLA ️️ я потратил 8 счастливых лет своей жизни, спасибо всем за поддержку, которую оказал мне yall, потому что это были мои первые шаги в моей футбольной карьере, и это так трудно попрощаться с такой замечательной командой, спасибо всем моим фанатам за Поддержка Yall действительно заставила меня почувствовать, что я был в моем доме СПАСИБО ВОРКСЛА

Допис, поширений ARDIN DALLKU️️ ️ (@ardindallku44)

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