Даллку эмоционально попрощался с Ворсклой

Защитник Ворсклы Ардин Даллку покинул полтавский клуб.

"Я провел здесь 8 счастливых лет своей жизни. Спасибо всем за поддержку, которую вы мне оказали, потому что это были мои первые шаги в моей футбольной карьере, и так трудно расставаться с такой замечательной командой.

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Спасибо всем моим фанатам за поддержку. Благодаря вам я действительно чувствовал себя, будто в своем родном доме. Спасибо Ворскла", – написал Даллку на своей странице Instagram.

Отметим, в сезоне 2018/19 Ардин Даллку провел 24 матча в составе Ворсклы во всех турнирах, отметившись 1 забитым голом.