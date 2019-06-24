Бенитес покинул Ньюкасл

Рафаэль Бенитеса решил не продолжать сотрудничество с английским Ньюкаслом.

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Бенитес отклонил предложение руководства Ньюкасла о продлении контракта. Английский клуб поблагодарил 59-летнего наставника за его вклад в успехи команды за последние три года и пожелал всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Напомним, Ньюкасл с Бенитесом смог удержать место в АПЛ, заняв 13-ю позицию в итоговой таблице чемпионата.

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