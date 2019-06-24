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Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос

14:50 80 Читати українською
Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос
Артур Рудько / ФК Динамо

Голкипер Динамо Артур Рудько продолжит карьеру на Кипре в составе тамошнего Пафоса.

Вратарь Динамо Артур Рудько больше не является игроком "бело-синих". 27-летний голкипер перешел в Пафос, информирует официальный сайт кипрского клуба.

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Детали сделки не сообщаются. Известно, что голкипер покинул Динамо на правах свободного агента, поскольку его контракт с киевским клубом подошел к концу. К слову, прошлый сезон Пафос завершил с трехочковым отрывом от зоны вылета из высшего дивизиона чемпионата Кипра.

В сезоне 2018/19 Рудько, который является воспитанником Динамо, не провел за первую команду ни одного матча, а в позапрошлом сезоне сыграл всего два поединка.

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