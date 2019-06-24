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Бондарь и Сикан отправились на сборы с Шахтером – Каштру не взял нескольких игроков

13:19 113 Читати українською
Бондарь и Сикан отправились на сборы с Шахтером – Каштру не взял нескольких игроков
Шахтер – чемпион Украины 2018/19

Шахтер огласил список футболистов, которые отправились на первый тренировочный сбор в Германию. Луиш Каштру взял 28 исполнителей.

Новоиспеченный наставник Шахтера Луиш Каштру взял на первый сбор в немецкий Грассау 28 футболистов, информирует официальный сайт "горняков".

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

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Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Как видим, два чемпиона мира U-20 Валерий Бондарь и Даниил Сикан отправились на сборы с первой командой. Также в списке Додо и Александр Пихаленок, которые вернулись из аренды. Вместо этого отсутствуют Веллингтон Нем, Майкон, Эдуард Соболь, Оларенваджу Кайоде, Валерий Бондаренко и Ефим Конопля.

О причинах их отсутствия не сообщается, однако ранее была информация, что двое последних могут отправиться в аренду.

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