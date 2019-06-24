Коноплянка присоединится к Фенербахче через 10 дней, – турецкие СМИ

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка на полпути к переходу в турецкий Фенербахче.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в течение 10 дней станет игроком Фенербахче, сообщает Takvim.

Шальке готов снизить цену на Коноплянку для переговоров с Фенербахче, – турецкие СМИ

По информации издания, в переговорах между клубами достигнут серьезный прогресс. Ранее отмечалось, что спортивный директор Фенербахче вылетел в Германию, чтобы ускорить переговоры. Клубы не могли договориться о цене на игрока.

Напомним, Коноплянка возглавляет список тех, кого Шальке хочет избавиться этим летом без желания главного тренера Давида Вагнера лично оценить игрока.

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