ПСЖ предложил МЮ обмен Неймара на Погба – неожиданный ответ англичан

Европейские гранды обсудили вероятность трансфера двух звезд.

Парижане предложили "красным дьяволам" обмен бразильского форварда на французского хавбека, информирует Independent.

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Впрочем, руководство Манчестер Юнайтед решило отказаться от подобного бартера. Англичан беспокоит непомерная зарплата Неймара (900 тысяч фунтов в неделю), кроме того, они не готовились к уходу Погба в ближайшее трансферное окно.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Полю Погба со стороны Ювентуса и Реала. Неймар, в свою очередь, стремится вернуться в каталонскую Барселону.