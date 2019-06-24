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ПСЖ предложил МЮ обмен Неймара на Погба – неожиданный ответ англичан

16:54 309 Читати українською
ПСЖ предложил МЮ обмен Неймара на Погба – неожиданный ответ англичан
Неймар и Погба / Bleacher Report

Европейские гранды обсудили вероятность трансфера двух звезд.

Парижане предложили "красным дьяволам" обмен бразильского форварда на французского хавбека, информирует Independent.

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Впрочем, руководство Манчестер Юнайтед решило отказаться от подобного бартера. Англичан беспокоит непомерная зарплата Неймара (900 тысяч фунтов в неделю), кроме того, они не готовились к уходу Погба в ближайшее трансферное окно.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Полю Погба со стороны Ювентуса и Реала. Неймар, в свою очередь, стремится вернуться в каталонскую Барселону.

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Неймар Неймар Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Трансферы
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