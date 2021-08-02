Сборная Украины

Андрей Шевченко неожиданно попрощался со сборной Украины. Итальянский ассистент Андреа Малдера вслед за Шевченко уходит из сборной Украины.

Появились слухи, что Шевченко покинул сборную Украины из-за финансовых разногласий с УАФ. По информации другого источника, Андрей Николаевич имел трения с УАФ еще перед Евро-2020. Известно, когда сборная Украины получит нового тренера.

УПЛ

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Наши в Европе

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