Коваленко вскоре отправится в аренду – дебютный мяч не убедил Гасперини
11:23 - Читати українською
Аталанта уже приняла решение относительно будущего украинского хавбека Виктора Коваленко.
25-летний полузащитник отправится в аренду. Его новым клубом будет Специя, сообщает La Nazione.
Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче
Коваленко проведет в новом клубе год. О трансфере должны объявить уже в ближайшие дни. Интересно, что накануне Виктор сыграл за Аталанту в товарищеском матче и впервые забил в футболке бергамасков.
К слову, по итогам прошлого сезона итальянского первенства Специя финишировала на 15-й строчке.
Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter