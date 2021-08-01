25-летний полузащитник отправится в аренду. Его новым клубом будет Специя, сообщает La Nazione.

Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче

Коваленко проведет в новом клубе год. О трансфере должны объявить уже в ближайшие дни. Интересно, что накануне Виктор сыграл за Аталанту в товарищеском матче и впервые забил в футболке бергамасков.

К слову, по итогам прошлого сезона итальянского первенства Специя финишировала на 15-й строчке.

Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче