"Контракт Шевченко закончился вчера, 31 июля. Все принадлежащие ему и его тренерскому штабу деньги были выплачены в полном объеме. Сейчас Шевченко не ведет переговоры с любым клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Шевченко покинул сборную Украины из-за финансовых разногласий с УАФ, – СМИ

Позиция и комментарий президента УАФ Андрея Павелко по этой ситуации появится завтра. Сегодняшнее заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией. Де-юре его заявление означает, что новый контракт он не подпишет. Сборной искать нового тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной", – отметил Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

Украина сбила финалиста Евро: Джулай и Босянок о матче Италия – Англия, уходе Шевченко и новом тренере сборной