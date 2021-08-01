"Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

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Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шевченко в своем Instagram.

Заметим, самым большим достижением Андрея Николаевича за время работы с "сине-желтыми" был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. Сейчас главная команда страны борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.

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