Збірна України

Андрій Шевченко несподівано попрощався зі збірною України. Італійський асистент Андреа Малдера в слід за Шевченком йде зі збірної України.

З'явилися чутки, що Шевченко покинув збірну України через фінансові розбіжності з УАФ. За інформацією іншого джерела, Андрій Миколайович мав непорозуміння з УАФ ще перед Євро-2020. Відомо, коли збірна України отримає нового тренера.

УПЛ

Динамо знищило Верес у дебютному матчі Прем'єр-ліги – у ворота новачка влетіло 4 голи. Денис Попов забив перший м'яч киян у сезоні, але зазнав травми. Фанати Динамо вивісили провокативний банер на адресу Шахтаря. Ігор Суркіс задоволений знищенням Вереса і чекає ще більшого.

Десна на останніх хвилинах вирвала скандальну перемогу над Маріуполем – вирішальний гол забили з офсайду. Ворскла здобула першу перемогу в сезоні, обігравши Рух, і отримала слабку компенсацію за виліт з єврокубків.

Наші в Європі

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Віктор Коваленко незабаром вирушить в оренду – дебютний м'яч не переконав Гасперіні. Реал визначив 5 недоторканих гравців – неприємні новини для Андрія Луніна. Едуард Соболь розкішним голом приніс перемогу Брюгге.