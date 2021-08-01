25-летний нападающий уже провел первую тренировку на просторах Португалии. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованые в соцсетях Бенфики.

Шевченко повлиял на трансфер Яремчука в Бенфику, – источник

Яремчук, как и все игроки "орлов", готовятся к грядущему противостоянию в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов со Спартаком. Потенциальная возможность дебютировать у Романа будет именно с русскими уже 4 августа в Москве, ответный матч запланирован на 10 число.

Напомним, после 4-х хороших сезонов в Генте Романа Яремчука выкупила Бенфика за более чем 17 млн евро. Наш форвард подписал контракт с португальцами на 5 лет.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема