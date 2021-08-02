"Выиграли 4:0, молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Мы все понимаем, что сборники еще не в оптимальных кондициях. Впервые за много лет у нас есть время, чтобы нормально подготовить их к Лиге чемпионов. Ребята, которые вышли, играли очень достойно, футбол фрагментами понравился. Зрители получили удовольствие, пришло почти 13 тысяч. Надеюсь, что с каждым матчем будет приходить больше людей для поддержки команды.

Динамо – Верес – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мне трудно говорить об экспериментальном составе. Тренеру виднее – он видит, кто лучше готов. Сегодня экспериментальным был и тренерский штаб, поскольку Мистер простудился и смотрел матч из VIP-ложи. Сейчас играем товарищеский матч в Турции, затем Заря, Минай. Думаю, через матчи мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и мы будем показывать футбол, чтобы радовать своих болельщиков.

Сегодня я доволен. Верес – хорошая команда. Тренер опытный, знает концепцию Мистера, с которым работал. Думаю, эта команда потреплет нервы многим. Стартом доволен, всегда приятно начинать с победы", – заявил Суркис в комментарии Динамо TV.

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