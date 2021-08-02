"Есть информация, что тренерский штаб сборной был не очень доволен условиями подготовки на Евро, которые предоставила УАФ. Между сторонами были проблемы бытового характера", – отметил Зверов в программе Профутбол Digital.

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Напомним, 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Позже его помощник, Андреа Малдера, так же попрощался с "сине-желтыми". В УАФ пока что официально не прокомментировали ситуацию. Одной из причин называли финансовые разногласия тренерского штаба Шевченко и УАФ.

Добавим, что Андрей Николаевич возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Наивысшим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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