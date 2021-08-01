Динамо пропускало 1-й тур УПЛ, поэтому домашний поединок против Вереса для киевлян стал дебютным в новом сезоне. Болельщики ожидали увидеть в старте новичков и старых лидеров, но Мирча Луческу рассудил иначе – в запасе остались Цыганков, Сидорчук, Забарный, Жерсон Родригес, Леднев и Кулач, а Шкурин и Рамирес даже не попали в заявку. Зато место в основе получили Тымчик, Андриевский, Сирота и Гармаш.

Сам главный тренер из-за простуды тоже решил пропустить встречу, оставшись в VIP-секторе, однако уже с первых секунд поединка коуч "бело-синих" начал раздавать команды по телефону. Юрий Вирт, в свою очередь, повторил состав с ничейного матча против Колоса.

Динамо приучило своих фанатов к среднему темпу и стерильному владению, которым команда провоцирует разрывы в линиях соперника. Очевидно, этого ждали и игроки Вереса, ведь к стартового натиску киевлян гости оказались не готовы. Уже на 3-й минуте у ворот ровенчан прошел дебютный угловой, а на 4-й случился второй – и он привел к взятию ворот! Поблагодарить надо Караваева и Попова – Александр срезал подачу на голову Дениса, а тот без сопротивления замкнул под правую штангу.

Еще через две минуты Динамо шокировало соперника вторым голом! Гости снова провалились при контроле подач и замыканий: Караваев скинул мяч Тымчику, а тот с правого фланга исполнил мягкий навес на Гармаша – хавбек же пробил в правый нижний угол. 2:0! По сути, киевляне сделали игру.

До самого конца первого тайма динамовцы продолжали доминировать, хотя скорости оставались очень высокими. Хозяева банально лучше распоряжались пространством и мячом, легко открывая зоны через короткие комбинации и тревожа оборону длинными прорывами на дриблинге. Верес, однако, не сдавался, пытаясь реализовать свои сильные качества – единоборства и контратаки. Дважды ровенчане могли добиться успеха: на 24-й минуте Гегедош поставил корпус в центре и сбросил мяч под удар Пасичу метров с 25-ти (Евгений немного не попал в дальний угол), а на 30-й всё тот же Гегедош прорвался левым флангом, обыграл Сироту и выстрелил по воротам. Неточно.

Динамо в середине первого тайма ограничивалось общем игровым преимуществом и намеками на моменты, однако до настоящего обострения дело не доходило. После эпизода с Гегедошом еще и пришлось менять Попова, ведь тот при фоле на фланге умудрился получить повреждение. Дениса заменил Забарный.

Перед свистком на перерыв подопечные Мирчи Луческу начали по-взрослому прижимать Верес. Так, на 37-й минуте обыгрыш между Гармашем, Де Пеной и Шапаренком на левом углу штрафной завершился мощным ударом Николая (Когут парировал), а на 39-й Шапаренко прошел почти 50 метров с мячом – впрочем, его фирменный слалом в последний момент завершился потерей.

В конце концов, на 42-й минуте хозяева дожали ровенчан, красивой комбинацией раскрыв центр поля соперника. По нему разогнал контратаку Андриевский, который в завершении прохода отдал передачу на правый край штрафной – там Тымчик качнул Пасича и выстрелил с левой под ближнюю штангу. 3:0!

В итоговой победе Динамо уже никто не сомневался, поэтому в раздевалке Мирча Луческу решился на тройную замену. Вместо Андриевского, Де Пены и Караваева на поле появились Сидорчук, Жерсон Родриес и Цыганков. У Вереса также прошла ротация – Панасенко и Дахновский заменили Евгения Пасича и Сергийчука.

Стартовые 15 минут второго тайма стали бенефисом Гармаша. Уже на 49-й минуте Денис мог забивать четвертый гол, вырвавшись один на один с Когутом и даже переиграв его, однако хавбек отпустил от себя мяч. На 50-й он же ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла, заставив Когута парировать – впрочем, и здесь динамовец выпустил "круглого" за пределы поля. На 52-й он мог замкнуть прострел Циганкова на ближнюю штангу, но ровенчан в последний момент спас подкат. Наконец, на 55-й Дэн пробил с лету из пределов штрафной – выше ворот!

Юрий Вирт, несмотря на проблемы в обороне, решил усилить атаку, на 57-й минуте бросив в бой Гечева. При этом Верес начал ловить Динамо на контратаках, что вылилось в несколько интересных моментов. Так, на 61-й минуте Панасенко выстрелил из-за пределов штрафной в ближний угол, а Бущан неуклюжим сейвом перевел мяч в штангу – впрочем, там был офсайд. На 64-й же Пасич пробил в касание после заброса на правый край штрафной, но попасть удалось только во внешнюю сторону сетки.

Мирча Луческу в ответ выпустил Кулача. Вряд ли его выход сильно повлиял на игру Динамо, но киевляне в середине второго тайма сумели вернуть инициативу. Вскрывать оборону Вереса так же просто, как до перерыва, "бело-синим" уже не удавалось, но чемпионы имели в своем арсенале ещё и дальние удары – впрочем, выстрелы Шапаренко на 66-й минуте и Жерсона на 73-й и 77-й были очень неточными. Сидорчук же на 75-й едва не забил шедевр Сергей метров с 23-х закрутил мяч в правый нижний угол, Когут парировал, но на добивании тут же оказался Кулач – Владислав пробил на силу, но Богдан спас Верес!

Наказание за расточительность прилетело на 83-й минуте, когда Верес заработал стандарт. Подачу с него точным ударом головой замкнул Махнев, опередивший Бущана. У Дмитрия получился довольно эффектный гол, но лайнсмен не дал его даже отпраздновать – офсайд.

Махневу было обидно, но еще более обидно стало на 86-й минуте, когда Цыганков ворвался на правый край штрафной. Немчанинов в попытке выцарапать мяч пошел в подкат, но только срезал Виктора. Пенальти! Сам же пострадавший его и реализовал – 4:0! На 90-й Сидорчук мог и пятый гол положить, однако его дальний удар прошел рядом со штангой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Динамо. Киевляне набрали три очка и при этом имеют матч в запасе. Отложенный поединок против Миная "бело-синие" проведут 11 августа.