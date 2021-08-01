Команды начали матч не на самых высоких скоростях, поэтому главным оружием стали стандарты. Ворскла имела немалое преимущество по количеству угловых, однако создать первый острый момент удалось аж на 30 минуте, когда удар Тилля полетел в девятку – Бандура справился с выстрелом.

Десна на последних минутах вырвала скандальную победу над Мариуполем – решающий гол забили из офсайда

После выноса защитников мощно пробил Пердута с линии штрафной – чуть мимо ворот. А ближе к концу первой половины Ворскла вышла вперед – Степанюк пяткой откатил на Кане, тот качнул защитника и пробил в дальний угол. Бандура справился с ударом, но отбил прямо на Скляра, который забил уже в пустые ворота.

После перерыва Рух пошел большими силами в атаку, но Ворскла удвоила преимущество. После ошибки защитника Билого и голкипера Бандуры мяч отскочил на Степанюка, которому оставалось расстрелять пустые ворота, с чем нападающий успешно справился. Счет мог стать и разгромным, но неудачный удар Тамма попал в штангу. Ворскла имела еще несколько неплохих выпадов, но команды так и завершили уверенной победой полтавчан – 2:0.

Динамо знищило Верес у дебютному матчі в новому сезоні УПЛ