Бельгиец выходит на финишную прямую своего восстановления от второй травмы колена. Ранее Карло Анчелотти подтвердил, что Куртуа может сыграть уже 4 мая в матче против Кадиса.

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"Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось... Я действительно с нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", – Defensa Central цитирует позицию Куртуа.

Напомним, бельгиец травмировал колено перед началом сезона и дал шанс Лунину победить Кепу в битве за статус временно основного. Тибо должен был полностью восстановиться в марте, но подвело другое колено.

Куртуа снова давит на украинца накануне ключевых матчей. Если прогноз Анчелотти по его возвращению оправдается, то Лунин рискует выпасть из основы мадридцев на второй матч полуфинала ЛЧ против Баварии. Первая встреча в Мюнхене состоится 30 апреля, а вот вторая в столице Испании – 8 мая.

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