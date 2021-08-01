Наставник "сине-желтых" просил на весь свой тренерский штаб 3 млн долларов, утверждает Обозреватель.

"Вы будете в моем сердце и на моей коже навсегда": Малдера вслед за Шевченко попрощался со сборной Украины

УАФ же предлагала в два раза меньше – 1,5 млн долларов. Отмечается, что на Евро национальная сборная заработала около 16 млн евро. Источник обратился за комментарием к Андрею Павелко, однако глава УАФ не ответил.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Главным достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

Украина сбила финалиста Евро: Джулай и Босянок о матче Италия – Англия, уходе Шевченко и новом тренере сборной