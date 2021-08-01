В случае получения предложения, которое устроит Реал, королевский клуб готов расстаться с любым игроком. Исключений только 5 – это голкипер Тибо Куртуа, защитник Дэвид Алаба, который только что пришел из Баварии, полузащитник Феде Вальверде, а также нападающие Карим Бензема и Винисиус, игра которого очень импонирует Карло Анчелотти.

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По этим 5-ти футболистам Реал не будет вести никаких переговоров. Любой другой может быть продан еще в текущее трансферное окно. Ситуация с трансфером Рафаэля Варана в Манчестер Юнайтед это лишь подтверждает, отмечает Marca.

В то же время Реал работает только над одним переходом "на вход". Приоритетом "сливочных", как и раньше, является Килиан Мбаппе из ПСЖ. Другие потенциальные новички мадридцев пока не интересуют.

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