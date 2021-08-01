"Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня (1 августа 2021 – прим.) официально завершается. Я благодарю всех игроков, персонал за большое уважение, которое они всегда проявляли, а президента и федерацию – за прекрасную возможность, которую я имел.

Шевченко неожиданно попрощался со сборной Украины

Но прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков и людям, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я все отдал, что имел, и столько же получил. Вы будете в моем сердце и на моей коже навсегда", – написал Малдера в своем Instagram.

Отметим, что итальянский специалист вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко во главе сборной Украины летом 2016 года. Лучшим достижением "сине-желтых" за этот период стал выход в 1/4 финала Евро-2020, где украинцев остановил финалист первенства – Англия (0:4).

Украина сбила финалиста Евро: Джулай и Босянок о матче Италия – Англия, уходе Шевченко и новом тренере сборной