Перед началом матча Динамо – Верес болельщики киевлян решили показать, что в Киеве не слишком рады Шахтеру.

Баннеры Шахтера были испорчены в Киеве – вырезанный логотип и краска на полу

"Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам здесь не рады", – написали ультрас на одном из рекламных баннеров Шахтера, которые ранее были развешены по всей столице. Такую акцию радостно восприняли и другие зрители, начав аплодировать оскверненному баннеру "горняков".

Напомним, ранее фанаты Динамо сделали подобное с полотнами Шахтера, которые были размещены на Украинском доме во время презентации новой формы дончан. Тогда ультрас вырезали логотип принципиального соперника.

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