Украинец будет выступать в Португалии под 15 номером, сообщает официальный Instagram Бенфики.

Шевченко повлиял на трансфер Яремчука в Бенфику, – источник

Отметим, что любимый 9-й номер сейчас занят конкурентом Яремчука – Дарвином Нуньесом, которого могут продать уже этим летом. Кроме Нуньеса, на место в атаке претендуют Родриго Пинья, Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Гонсалу Рамос и Джан-Лука Вальдшмидт.

Напомним, после 4-х сезонов в Генте Романа Яремчука выкупила Бенфика за более 17 млн евро. Наш форвард подписал контракт с португальцами на 5 лет. Потенциальная возможность дебютировать у Романа будет с московским Спартаком уже 4 августа во Москве, ответный матч запланирован на 10 число.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема