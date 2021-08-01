Программу дня в УПЛ открывал поединок в Мариуполе, где одноимённый клуб принимал Десну. Последняя встреча этих коллективов на стадионе им. В. Бойко была проведена в мае и завершилась разгромом черниговцев, в результате которого подопечные Александра Рябоконя не попали в квалификации еврокубков. С тех пор команды серьезно обновили составы, но мотивация оставалась также же значительной – азовцы впервые в сезоне играли в родных стенах, а северяне приехали за сатисфакцией.

Остап Маркевич обратился к ротации. После ничьей со Львовом наставник хозяев усадил в запас Меличенка, а вместо него на правый фланг обороны перешел Стасюк. Позицию левого фулбэка закрыл Горбунов, в опорной зоне появился Очеретько, а Кащука выпустили в роли левого вингера. Александр Рябоконь, в свою очередь, провел всего одну смену – вместо Безбородко на левом фланге атаки вышел Гуцуляк, который, по слухам, вот-вот перейдет в СК Днепр-1. Сам Алексей заявил, что все решится уже через неделю.

Гости активно начали встречу. Уже на 3-й минуте Гуцуляк ворвался на левый край штрафной и пробил с острого угла (неточно), а на 5-й Селин замкнул подачу с углового – мимо). Мариуполь огрызнулся дальним и слабым выстрелом Топалова в руки Литовке на 12-й минуте. В целом, первая треть матча прошла в невысоком темпе и без явных голевых моментов. В этот период выделялись только дудки на трибунах.

В середине первого тайма азовцы перехватили инициативу, начав создавать момент за моментом. Так, на 19-й минуте Стасюк выцарапал мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и прострелил под удар Мишневу метров с 16-ти – Дмитрий замыкал в дальний нижний угол, однако получилось слишком слабо. Куда опаснее капитан хозяев пробил на 22-й минуте – Литовка парировал прямо на Кулакова, а тот с близкого расстояния запустил мяч в небо (впрочем, у форварда все равно был офсайд). Еще через две минуты Мишнев мог забить шедевр, нанеся удар с линии полукруга в левую девятку, но мяч предательски прошел рядом со штангой.

На 32-й минуте выводить Мариуполь вперед должен был Топалов, который получил заброс на левый край штрафной и пробил в дальний угол, однако и здесь точности не хватило. Казалось, что азовцы вот-вот дожмут Десну, ведь та практически ничем не отвечала. Впрочем, уже на 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Кащук, который получил желтую карточку шесть минут назад, пошел в жесткий подкат и получил второе предупреждение. После этого казалось, что Мариуполь обречен.

У Мариуполя на это было свое мнение. Остап Маркевич даже не стал проводить замены, а команда продолжила оказывать давление на ворота соперника. На 40-й минуте он вылился в мощный удар Очеретько метров с 20-ти мимо левой штанги, а на 45+3-й азовцы еще и гол забили – Топалов со средней дистанции попал в штангу, а Кулаков, зацепившись за отскок в штрафной, добил в дальний угол. Десну от изменения счета спас офсайд. В конце концов, на перерыв команды отправились по нулях на табло.

Даже в раздевалке Остап Маркевич не произвел замен, а вот Александр Рябоконь сделал выводы из провального первого тайма. На правом фланге обороны он выпустил Жука, заменив Цымбалюка. Похоже, наставник северян и мотивировать коллектив сумел, ведь на старте второго тайма Десна по-взрослому прижала Мариуполь – за две минуты гости создали аж три голевых момента.

На 53-й Завийский завершил прострел Гуцуляка в штрафной ударом в касание (азовцев спасла спина Мишнева), а на 54-й Селин замкнул подачу с углового – Кудрик парировал, однако мяч остановился прямо на линии ворот! На 55-й же Завийский получил скидку от Будкивского и пробил метров с 14-ти над перекладиной.

Встревоженный Остап Маркевич отреагировал на изменение игрового положения двойной заменой, выпустив на 57-й минуте Микитишина и Петермана (Очеретько и Топалов сели на "банка"). Этот ход неожиданно принес успех уже на 65-й: Микитишин откликнулся на диагональ, прошел Жука на левом фланге, вошел в штрафную и выкатил пас под удар Кулакову – Андрей же из-под Селина расстрелял ворота. 1:0! Впрочем, праздник хозяев длилось недолго: через шесть минут Калитвинцев прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской, а Будкивский замкнул – 1:1!

На 70-х минутах тренеры решили освежить составы. У Мариуполя вместо Мишнева, Кулакова и Горбунова на поле появились Мампасси, Хромей и Драмбаев, а Десна бросила в бой Домбровского, Безбородько и Шевцова (в запас же сели Арвеладзе, Гуцуляк и Жук). Эти перестановки сбили темп встречи, поэтому в этот период наиболее опасным моментом стала подача Тотовицкого с правого фланга, которая едва не ушла в ворота. Кудрик перевел ее над перекладиной.

В эндшпиле встречи команды не поднимали скоростей. На поле не происходило ничего интересного до 87-й минуты, когда Драмбаев перебросил своего же голкипера в попытке перехватить заброса северян – к счастью для хозяев, сам же Александр и спас Мариуполь. На этом острота со стороны Десны в основное время и завершилась, а азовцы не имели и таких возможностей. Казалось, что всё завершится вничью.

Впрочем, на 90+2 минуте Десна неожиданно вырвала победу благодаря подаче из глубины на левый край штрафной. Ее никто не смог перехватить, а Безбородко, приняв мяч, расстрелял ворота метров с шести – 1:2! Все бы ничего, но этот гол нельзя было засчитывать из-за явного офсайда у Дениса. Северян спасло отсутствие VAR.

Именно эта ошибка лайнсмена и решила судьбу встречи. Финальный свисток зафиксировал скандальную победу Десны, в результате которой черниговцы вышли на первую позицию в УПЛ! Команда Александра Рябоконя набрала 6 очков и превзошла Шахтер по разнице голов.