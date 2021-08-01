Динамо – Верес – 4:0 – видео голов и обзор матча
22:48 - Читати українською
Динамо без проблем разбило Верес во 2 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Верес.
завершено
Динамо сразу пошло вперед, подарив два забитых мяча уже к 6 минуте матча. Сначала Попов головой переправил мяч в ворота после скидки Караваева, а уже через 2 минуты Тымчик точным навесом нашел в штрафной Гармаша.
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Идеальное начало матча для Динамо испортила травма Попова. Впрочем, еще до перерыва киевляне сделали преимущество разгромным благодаря классному голу Тымчика – Александр влетел в штрафную, подобрал мяч под левую ногу и пробил в ближнюю девятку. А точку во встрече поставил Цыганков, заработав пенальти на последних минутах.
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