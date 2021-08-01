Во втором туре чемпионата Бельгии действующий чемпион страны минимально обыграл Сент-Жиллуаз благодаря голу украинца Эдуарда Соболя. Смотрите видео в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 2 тур

Сент-Жилуаз – Брюгге – 0:1

Гол: Соболь, 84

Брюгге одержал первую победу в Лиге Жупиле 2021/22. После ничьей с Эйпеном в стартовом туре действующий чемпион минимально одолел новичка элиты – Сент-Жилуаз.

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Героем матча стал Эдуард Соболь. 26-летний защитник вышел на поле сразу после перерыва вместо Баса Доста, а на 84-й минуте отличился голом. Эдуард решился на удар с лету из-за пределов штрафной и не прогадал – мяч от рук голкипера влетел в сетку.

Это первый мяч защитника сборной Украины в сезоне и второй в составе Брюгге. Также в активе Соболя 10 ассистов.

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