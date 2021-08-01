Попов получил травму в матче с Вересом – защитник успел забить первый мяч Динамо в сезоне
20:18 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов пережил удивительную гамму эмоций в матче 2 тура УПЛ против Вереса.
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Уже на 4-й минуте центрбек оформил первый гол киевлян в новом сезоне, однако не смог доиграть даже первый тайм.
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Попов умудрился получить травму, когда сам атаковал соперника. Защитник Динамо жестко сыграл против Роберта Гегедоша и сразу рухнул на газон. Через несколько минут Дениса заменил Илья Забарный.
Добавим, что в прошлом сезоне Попов также страдал от регулярных травм, из-за которых провел лишь 25 матчей во всех турнирах.
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