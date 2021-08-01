Уже на 4-й минуте центрбек оформил первый гол киевлян в новом сезоне, однако не смог доиграть даже первый тайм.

Динамо – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Попов умудрился получить травму, когда сам атаковал соперника. Защитник Динамо жестко сыграл против Роберта Гегедоша и сразу рухнул на газон. Через несколько минут Дениса заменил Илья Забарный.

Добавим, что в прошлом сезоне Попов также страдал от регулярных травм, из-за которых провел лишь 25 матчей во всех турнирах.

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