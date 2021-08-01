Первый тайм завершился без голов, но Десна получила преимущество – Кащук уже на 35 минуте получил вторую желтую и покинул поле. Впрочем, это не помешало азовцам быть более активными до конца первого тайма. После перерыва близким к забитому мячу был Селин, но голкипер чудом спас от пропущенного гола.

Десна на последних минутах вырвала скандальную победу над Мариуполем – решающий гол забили из офсайда

А счет во встрече открыл Кулаков, точно пробив после забегания и точной передачи Микитишина. Впрочем, уже через 6 минут Будковский выровнял положение. А победу Десне принес Безбородко после подачи Завийского. Впрочем, эпизод был противоречивым, поскольку Денис находился в явном положении вне игры.

Таким образом, Десна одержала вторую подряд победу, набрала 6 очков, и вместе с Шахтером остается лидером чемпионата.