Главные новости футбола 18 ноября: Англия и Швейцария ярко вышли в плей-офф Лиги наций, Украина имеет потерю

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 ноября.

Лига наций

Англия вырвала победу у Хорватии благодаря стандартам и гениальному Харри Кейну. Этот успех обеспечил британцам место в плей-офф Лиги наций, а вот "клетчатые" вылетели из элитного дивизиона. Смотрите видео голов и обзор матча, а также читайте актуальный текст о том, как сборная Англии возвращает себе статус гранда мирового футбола.

Кейн, который забил 20 голов за сборную Англии быстрее Руни и стал лучшим бомбардиром нового Уэмбли, считает, что болельщики должны гордиться его сборной. Наставник победителей Гарет Саутгейт считает, что ничего необычного не случилось, а его визави из Хорватии вспомнил прорыв своей команды на ЧМ-2018.

Швейцария сотворила фантастический камбэк в матче против Бельгии, сенсационно разгромила звездного оппонента и вышла в плей-офф Лиги наций. Беларусь решает более простые задачи – сябры поднялись в дивизион С и оказались в 2 шагах от финальной части Евро-2020.

Сборная Украины

"Сине-желтые" продолжают подготовку к спаррингу с Турцией, который запланирован на 20 ноября. Из сборной пришли плохие новости – хавбек получил болезненный удар на тренировке и не сыграет в матче.

Однако были и хорошие известия – основной форвард национальной команды может выйти против Турции, хотя предыдущий поединок он пропустил из-за травмы. А вот один из лидеров турецкой сборной из-за повреждения уже покинул команду Мирчи Луческу.

В перерывах между тренировками футболисты сборной Украины продекламировали стихотворение на украинском языке – приятное видео, которое вы должны посмотреть.

Другие топ-новости

Динамо в товарищеском матче обыграло Олимпик. Героем поединка стал Витор Буэно, который отметился голом и результативной передачей. В этой игре впервые за полтора месяца вышел на поле Артем Беседин. Он рассказал, что уже вылечился, но все равно должен поберечь себя.

Испания переиграла Боснию и Герцеговину в контрольном матче благодаря голу дебютанта. Перед стартовым свистком "фурия роха" сделала классный жест уважения легенде Давиду Силве.

Роман Зозуля помог Альбасете вырвать важную победу над Луго Василия Кравца. Украинский форвард принял участие в ключевой атаке и имел еще несколько возможностей отличиться результативным действием.