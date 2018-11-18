Саутгейт: Мы – не новая команда, мы являемся той Англией, которая была всегда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен успехами команды за последний год.

"В первую очередь, я очень горд. Думаю, мы доминировали большую часть матча и в первом тайме имели хорошие моменты.

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Затем мы пропустили довольно легкий гол, и это стало настоящей проверкой на устойчивость и терпение. При всей нашей отличной игре мы забили один гол после аута, а второй – после стандарта. Возможно, мы не нова Англия. Мы та Англия, которая была всегда.

Горжусь всем, чего мы добились в течение этого года. Давно я не слышал такого Уэмбли.

Вариант с вылетом мы не обсуждали, видели исключительно возможности. Расценивали эту игру как четвертьфинал.

У нас не произошло спада после лета, мы добавили. Люди видят наш стиль и начинают верить в то, что мы делаем", – цитирует Саутгейта издание BBC.

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