Еще один представитель большой футбольной семьи киевского клуба решил попрощаться с холостяцкой жизнью.

Полузащитник Динамо Николай Михайленко, который на правах аренды выступает за Александрию, сделал предложение руки и сердца своей девушке Дарье.

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Соответствующими видео и фото пара поделилась на своих страницах в социальной сети Instagram. Невеста, которая является тренером по фитнесу, похвасталась кольцом и не смогла сдержать слез от счастья. К слову, первое совместное фото пары в соцсетях датируется 1 января 2022 года.

Напомним, Михайленко – воспитанник Динамо. С января 2023 года выступает в аренде в команде Руслана Ротаня. В текущем сезоне провел за Александрию 13 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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