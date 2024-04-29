В понедельник, 29 апреля, в Чемпионшипе был сыгран последний матч 45-го тура. Лестер в гостях расправился с Престоном (3:0).

После того, как Лестер гарантировал себе выход в АПЛ, команда Энцо Марески решила не сбавлять обороты и защитить первое место. В последнем матче 45-го тура Чемпионшипа "лисам" предстояло сыграть в гостях с Престоном, который уже лишился шансов на попадание в первую шестёрку. Неудивительно, что гости разбили своего соперника со счётом 3:0.

Лестер стал первым новичком АПЛ следующего сезона – бывшему чемпиону даже не пришлось выходить на поле

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37-летний Джейми Варди оформил дубль – чемпион Англии в составе Лестера в 2016-м году забил в конце первого тайма и начале второй половины встречи. Это был 17-й и 18-й бомбардира в этом розыгрыше Чемпионшипа – они вполне себе могут стать для Варди последними за свою команду, если он только не решит продлить контракт и вернуться в АПЛ.

Третий гол на свой счёт в этой встрече записал 22-летний Кейси Макатир. Примечательно, что этим вечером он вышел в стартовом составе своей команды впервые с середины февраля – ему понадобилось какое-то время, чтобы восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

На другу пряму путівку в АПЛ претендує Іпсвіч, який 30 квітня на виїзді зіграє проти Ковентрі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "трактористів" оцінюють коефіцієнтом 1,78, а господарів поля – 4,02. Нічия – 4,18. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,57.

Так Лестер благодаря сенсационному разгрому Лидса (0:4 от КПР!) досрочно гарантировал себе победу в Чемпионшипе – матч 46-го тура с Блэкберном станет для "лисов" простой формальностью. Благодаря этому результату Лестер в восьмой раз в своей истории выиграл второй английский дивизион. Это – новый рекорд. До сегодняшнего дня помимо Лестера подобным достижением мог похвастаться только Манчестер Сити.

Таким образом, четвёртый сезон подряд Чемпионшип выиграла команда, которая за год до этого вылетела из АПЛ. Ранее подобный трюк удалось провернуть Бёрнли, Фулхэму и Норвичу.